В Башкирии при тушении пожара в доме обнаружили тело женщины

09:01, 16 июн 2023

При пожаре в жилом доме в башкирском селе Иглино погибла женщина. Инцидент произошел поздним вечером 15 июня на улице Центральной. Об этом сообщило региональное МЧС.



Первыми на место пожара прибыла добровольческая пожарная команда местного сельсовета. К этому времени бревенчатый жилой дом размером шесть на девять метров горел открытым пламенем.







– В тушении было задействовано 5 единиц техники и 9 человек, – передали в экстренном ведомстве.



В ходе тушения пожара спасатели обнаружили погибшую женщину. Ей было 47 лет.



На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Иглино в огне погибла женщина. Огонь охватил пятиквартирное деревянное одноэтажное здание.

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Фото: МЧС по РБ