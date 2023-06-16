Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии при тушении пожара в доме обнаружили тело женщины

В Башкирии при тушении пожара в доме обнаружили тело женщины

09:01, 16 июн 2023

При пожаре в жилом доме в башкирском селе Иглино погибла женщина. Инцидент произошел поздним вечером 15 июня на улице Центральной. Об этом сообщило региональное МЧС.

Первыми на место пожара прибыла добровольческая пожарная команда местного сельсовета. К этому времени бревенчатый жилой дом размером шесть на девять метров горел открытым пламенем.



– В тушении было задействовано 5 единиц техники и 9 человек, – передали в экстренном ведомстве.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили погибшую женщину. Ей было 47 лет.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Иглино в огне погибла женщина. Огонь охватил пятиквартирное деревянное одноэтажное здание.

Читайте также:

В Башкирии во время пожара в частном доме чуть не погибли 3 детей
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Иглинский район Иглино пожар происшествия смерть
Читайте также

В Чишминском районе Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тела двух человек
Происшествия в Башкирии
В Чишминском районе Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тела двух человек
В Башкирии во время пожара в жилом доме погибла пенсионерка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время пожара в жилом доме погибла пенсионерка
При пожаре в жилом доме в Учалинском районе Башкирии ночью 6 января погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
При пожаре в жилом доме в Учалинском районе Башкирии ночью 6 января погиб мужчина
При пожаре в жилом доме в Кармаскалинском районе Башкирии погибла женщина
Происшествия в Башкирии
При пожаре в жилом доме в Кармаскалинском районе Башкирии погибла женщина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: