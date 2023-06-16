В Башкирии при тушении пожара в доме обнаружили тело женщины
09:01, 16 июн 2023
При пожаре в жилом доме в башкирском селе Иглино погибла женщина. Инцидент произошел поздним вечером 15 июня на улице Центральной. Об этом сообщило региональное МЧС.
Первыми на место пожара прибыла добровольческая пожарная команда местного сельсовета. К этому времени бревенчатый жилой дом размером шесть на девять метров горел открытым пламенем.
– В тушении было задействовано 5 единиц техники и 9 человек, – передали в экстренном ведомстве.
В ходе тушения пожара спасатели обнаружили погибшую женщину. Ей было 47 лет.
На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Иглино в огне погибла женщина. Огонь охватил пятиквартирное деревянное одноэтажное здание.
Автор:
www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
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