За прошедшие сутки на дорогах Башкирии погибли 2 человека

12:09, 16 июн 2023

Около полуночи в Архангельском районе на ул.Советской с.Архангельское неустановленный водитель совершил наезд на 57-летнего местного жителя и скрылся с места ДТП. Пешеход скончался от полученных травм.







В ходе оформления дорожно-транспортного происшествия водитель сам вернулся на место ДТП. За рулём "Renault Sandero" оказался 48-летний мужчина. Его освидетельствование показало 1.028 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина доставлен в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.





В это же время в Туймазинском районе на 1296 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск 57-летний житель Татарстана за рулём "Volkswagen Polo" допустил съезд в кювет по ходу движения.



Приехавшие на место происшествия медработники констатировали смерть водителя. Известно, что часом ранее мужчина позвонил своему други и жаловался на сильные боли в сердце. Начато разбирательство.

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Автор: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ