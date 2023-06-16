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В Башкирии пьяный водитель сбил человека и скрылся, а потом вернулся и сдался гаишникам

В Башкирии пьяный водитель сбил человека и скрылся, а потом вернулся и сдался гаишникам

15:43, 16 июн 2023

В Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом: нетрезвый водитель на дороге сбил пешехода и, попытавшись скрыться, впоследствии вернулся на место происшествия. Однако, это не спасло его от ответственности. Сведения об этом инциденте были предоставлены в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Башкирии.



События развернулись в населенном пункте Архангельское. Местный житель 57 лет шел по улице, когда неожиданно его сбил автомобиль. В результате полученных травм пешеход погиб. Виновник произошедшего решил покинуть место ДТП. Информацию о наезде на человека передали в Госавтоинспекцию.


Во время оформления ДТП к сотрудникам подъехал 48-летний мужчина на Рено. Позже выяснилось, что это был тот самый водитель, сбивший пешехода. В ходе освидетельствования было обнаружено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — показатель алкотестера составил 1,028 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе (при допустимом значении 0,16 мг/л). В результате проведенной проверки водитель был задержан. По всей вероятности, в отношении него будет возбуждено уголовное дело.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Архангельский район происшествия ДТП смерть
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