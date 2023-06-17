Житель Башкирии закурил с канистрой бензина в руках и попал в реанимацию с ожогами

08:49, 17 июн 2023

В Башкирии в пятницу вечером, 16 июня у жителя Стерлибашевского района прямо в руках загорелась канистра с бензином. Эту информацию сообщил пресс-центр республиканского МЧС.







Согласно данным ведомства, 62-летний сельчанин шел по дороге, неся с собой канистру с бензином. Когда он попытался зажечь сигарету, произошла вспышка пламени, в результате чего он получил сильные ожоги. Пострадавшего немедленно госпитализировали в реанимационное отделение ГКБ №1 в Стерлитамаке. Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое. Он получил ожоги II и III степени на голове, туловище и конечностях.



На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники следственного отдела МЧС, которые в настоящее время расследуют все обстоятельства инцидента.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ