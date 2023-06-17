В Башкирии мужчина перевернулся на моторной лодке

21:36, 17 июн 2023

В Нуримановском районе Башкортостана перевернулся находившийся в моторной лодке мужчина. Происшествие случилось на Павловском водохранилище. Информацию об этом передали в ГУ МЧС по Башкирии.



Тревожное сообщение о произошедшем поступило от очевидцев.



Пострадавшему, к счастью, удалось доплыть до берега. Но возвратиться обратно у него не получилось, так как мотор на лодке вышел из строя.



Спасательная служба, направленная на место ЧП, эвакуировала мужчину в ближайшую базу отдыха.



Медицинская помощь ему не понадобилась.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ