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В Башкирии мужчина перевернулся на моторной лодке

В Башкирии мужчина перевернулся на моторной лодке

21:36, 17 июн 2023

В Нуримановском районе Башкортостана перевернулся находившийся в моторной лодке мужчина.  Происшествие случилось на Павловском водохранилище. Информацию об этом передали в ГУ МЧС по Башкирии.

Тревожное сообщение о произошедшем поступило от очевидцев.

Пострадавшему, к счастью, удалось доплыть до берега. Но возвратиться обратно у него не получилось, так как мотор на лодке вышел из строя.

Спасательная служба, направленная на место ЧП, эвакуировала мужчину в ближайшую базу отдыха.

Медицинская помощь ему не понадобилась.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Нуримановский район происшествия
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