В Башкирии мужчина перевернулся на моторной лодке
21:36, 17 июн 2023
В Нуримановском районе Башкортостана перевернулся находившийся в моторной лодке мужчина. Происшествие случилось на Павловском водохранилище. Информацию об этом передали в ГУ МЧС по Башкирии.
Тревожное сообщение о произошедшем поступило от очевидцев.
Пострадавшему, к счастью, удалось доплыть до берега. Но возвратиться обратно у него не получилось, так как мотор на лодке вышел из строя.
Спасательная служба, направленная на место ЧП, эвакуировала мужчину в ближайшую базу отдыха.
Медицинская помощь ему не понадобилась.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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