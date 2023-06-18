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В Башкирии после столкновения с электроопорой погиб пассажир иномарки

В Башкирии после столкновения с электроопорой погиб пассажир иномарки

22:50, 18 июн 2023

В воскресенье, 16 июня, в Нуримановском районе Башкортостана произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие.

По информации представителей республиканской Государственной инспекции безопасности дорожного движения, вечером автомобиль марки "Хендэ Акцент" врезался в электрический столб на улице Железнодорожной в населенном пункте Красный Ключ. В результате аварии погиб 37-летний пассажир иномарки до прибытия медиков скорой помощи.



Стало известно, что 57-летний владелец автомобиля был пьян. На месте инцидента работают инспекторы ГИБДД и другие службы экстренной помощи. Детали аварии выясняются.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Нуримановском районе Башкортостана перевернулся находившийся в моторной лодке мужчина

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Нуримановский район происшествия аварии смерть Красный Ключ
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