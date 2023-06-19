В Башкирии судебный пристав застрелился возле здания суда

09:56, 19 июн 2023

В уличном туалете у здания суда Ермекеевского района обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



Погибшим оказался сотрудник Федеральной службы судебных приставов. Причина смерти мужчины — добровольный уход из жизни. Известно, что очевидцы слышали из помещения выстрел.



Родители погибшего уверены: поводом для такого поступка послужило выгорание на работе. Мужчина работал на износ, сильно уставал и похудел на 20 килограмм. Сотрудник два раза подавал рапорт об увольнении, но начальство уговаривало его остаться.



Сейчас в гибели пристава разбирается Следственный комитет.

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Фото: Мэш Батащ