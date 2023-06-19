Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Житель Уфы ночью провалился в выгребную яму и не смог выбраться

Житель Уфы ночью провалился в выгребную яму и не смог выбраться

12:14, 19 июн 2023

В ночь на 19 июня в Уфе на ул. Ахметова, 293 произошел инцидент, в котором пострадал 42-летний горожанин, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Невнимательность мужчины привела к тому, что он упал в глубокую выгребную яму, глубина которой составляла 2,5 метра. Из-за своего состояния он не смог выбраться самостоятельно.



Очевидцы услышали крики пострадавшего, который просил о помощи, и немедленно вызвали спасателей. Специалисты столичного УГЗ прибыли на место происшествия с лестницей и альпинистским снаряжением, с помощью которых удалось поднять несчастного. После спасения мужчины выяснилось, что он сильно замерз. Пострадавший был госпитализирован для оказания необходимой медицинской помощи.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Уфе спасатели достали упавшего в овраг мужчину
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели достали упавшего в овраг мужчину
Житель Белорецкого района Башкирии пролетел 9 этажей в вентиляционной шахте
Происшествия в Башкирии
Житель Белорецкого района Башкирии пролетел 9 этажей в вентиляционной шахте
В Туймазах в пожаре едва не погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В Туймазах в пожаре едва не погиб мужчина
В Уфе подросток смог выбраться из снежного плена только с помощью спасателей
Происшествия в Башкирии
В Уфе подросток смог выбраться из снежного плена только с помощью спасателей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: