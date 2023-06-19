Житель Уфы ночью провалился в выгребную яму и не смог выбраться

12:14, 19 июн 2023

В ночь на 19 июня в Уфе на ул. Ахметова, 293 произошел инцидент, в котором пострадал 42-летний горожанин, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Невнимательность мужчины привела к тому, что он упал в глубокую выгребную яму, глубина которой составляла 2,5 метра. Из-за своего состояния он не смог выбраться самостоятельно.







Очевидцы услышали крики пострадавшего, который просил о помощи, и немедленно вызвали спасателей. Специалисты столичного УГЗ прибыли на место происшествия с лестницей и альпинистским снаряжением, с помощью которых удалось поднять несчастного. После спасения мужчины выяснилось, что он сильно замерз. Пострадавший был госпитализирован для оказания необходимой медицинской помощи.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ