В Уфе от отравления алкоголем скончался мужчина
15:28, 19 июн 2023
В Уфе два приятеля стали жертвами отравления алкоголем. Происшествие случилось в Демском районе столицы. По информации Следкома Башкирии, один из пострадавших скончался.
Второго пострадавшего мужчину доставили в больницу. В настоящее время Следственный комитет РБ проводит предварительное расследование.
"На месте происшествия проведен осмотр, назначены комплексные судебные экспертизы для установления обстоятельств инцидента", - сообщили в СК Башкортостана.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что ранее произошли случаи отравления алкоголем под маркой "Мистер Сидр". В начале лета в ряде регионов России в больницы стали поступать люди с отравлениями. Впоследствии стало известно, что все пациенты употребляли сидр, произведенный в Самарской обл-ти. Несколько десятков человек погибли. Выяснилось, что опасный напиток был изготовлен из спиртосодержащей жидкости, похищенной со склада Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Самарской области. В результате этого двое высокопоставленных полицейских были уволены.