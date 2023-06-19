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В Уфе от отравления алкоголем скончался мужчина

В Уфе от отравления алкоголем скончался мужчина

15:28, 19 июн 2023

В Уфе два приятеля стали жертвами отравления алкоголем. Происшествие случилось в Демском районе столицы. По информации Следкома Башкирии, один из пострадавших скончался.



Второго пострадавшего мужчину доставили в больницу. В настоящее время Следственный комитет РБ проводит предварительное расследование.

"На месте происшествия проведен осмотр, назначены комплексные судебные экспертизы для установления обстоятельств инцидента", - сообщили в СК Башкортостана.


Ранее издание Newsbash сообщало о том, что ранее произошли случаи отравления алкоголем под маркой "Мистер Сидр". В начале лета в ряде регионов России в больницы стали поступать люди с отравлениями. Впоследствии стало известно, что все пациенты употребляли сидр, произведенный в Самарской обл-ти. Несколько десятков человек погибли. Выяснилось, что опасный напиток был изготовлен из спиртосодержащей жидкости, похищенной со склада Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Самарской области. В результате этого двое высокопоставленных полицейских были уволены.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа отравление
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