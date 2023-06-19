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В Башкирии иномарка сбила лошадь: пострадали двое маленьких братьев

В Башкирии иномарка сбила лошадь: пострадали двое маленьких братьев

16:09, 19 июн 2023

В воскресенье, 18 июня, в Иглинском районе Башкирии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с животным, в котором пострадали несовершеннолетние дети.

По информации, полученной от источника в экстренных службах и переданной «Башинформу», происшествие случилось на участке автодороги М-5 «Урал». Водитель Хёндэ Солярис сбил лошадь. В аварию также попали еще один автомобиль той же марки и Мазда.



В результате столкновения с животным, травмы получили пассажиры корейского авто — два несовершеннолетних брата. Оба ребенка были доставлены в больницу № 17 города Уфа. Врачи диагностировали у них травмы спины. Лошадь не выжила.

Пресс-центр Госавтоинспекции Башкортостана факт ДТП подтвердил. Выясняются подробности инцидента.

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Автор: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район происшествия аварии
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