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В Башкирии легковушка влетела в столб, погибли водитель и пассажир

В Башкирии легковушка влетела в столб, погибли водитель и пассажир

16:20, 19 июн 2023

В понедельник, 19 июня. в Ишимбайском районе Башкирии случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 2 человека. Об этом информирует Государственная инспекция безопасности дорожного движения РБ.



Примерно в 15.00 недалеко от населенного пункта Уразаево автомобиль «Дэу Нексия», под управлением 31-летнего водителя, совершил наезд на электроопору.

К сожалению, как водитель, так и его пассажирка, скончались на месте происшествия. Выяснилось, что водитель не имел водительского удостоверения, а автомашина не была зарегистрирована в соответствии с установленными требованиями.


В настоящее время подробности инцидента уточняются.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Ишимбайском районе РБ произошло еще одно ДТП. На 15-м километре трассы Ишимбай – Кинзебулатово водитель в возрасте 23 лет управляя автомашиной ВАЗ-2107 потерял управление, из-за чего машина врезалась в остановку. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Ишимбайский район происшествия аварии смерть
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