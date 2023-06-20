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В Уфе неадекватного и голого горожанина заподозрили в попытке сексуального насилия

В Уфе неадекватного и голого горожанина заподозрили в попытке сексуального насилия

12:05, 20 июн 2023

В Уфе неадекватный мужчина ворвался в чужую квартиру и едва не изнасиловал незнакомую женщину.



Как рассказала читательница «КП-Уфа», все произошло вечером 19 июня в подъезде многоэтажки на улице Комсомольская 23/3. Там прямо на лестничной площадке лежал мужчина, который явно находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и совершал непотребные действия. Мимо проходила женщина с пятилетним сыном, которая возмутилась происходящим и вызвала полицию.


Однако уже через несколько минут в подъезде раздались перепуганные женские крики и детский плач. Как оказалось, извращенец не убрался из подъезда, а ворвался в чужую квартиру и набросился на женщину, пытаясь ее изнасиловать. И это несмотря на то, что в доме находились маленькие дети, которые были очень напуганы. К счастью, на помощь подоспели соседи, которые скрутили непрошенного гостя и вывели его на улицу, а там уже подъехали сотрудники полиции.

Как утверждает женщина, уже известно, что нападавший ранее был судим. По всей видимости, мужчине вновь придется вернутся за решетку, поскольку против него уже написаны два заявления от пострадавших.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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