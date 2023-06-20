В Башкирии грузовой поезд насмерть сбил пожилую пенсионерку

14:18, 20 июн 2023

В Уфе разбираются в подробностях смерти женщины, попавшей под грузовой поезд. Информацию об этом передали в Управлении Министерства внутренних дел по транспорту.



Примерно в 13.30, на станции Приютово пожилая женщина получила травму, которая привела к смерти. Личность погибшей была установлена правоохранителями.







Выяснилось, что 81-летняя пенсионерка пересекала железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист, управлявший грузовым поездом, попытался предотвратить трагедию. Он использовал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако женщина никак не отреагировала и оказалась под колесами поезда.



В настоящее время представители транспортной полиции разбираются в деталях произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный