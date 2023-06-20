В Башкирии из-за повреждения трубы произошел взрыв газа

14:48, 20 июн 2023

Хлопок бытового газа произошел в пятиэтажке в Салавате. Об этом сообщает МЧС Башкирии. Инцидент случился в доме по улице Революционной.



В одном из подсобных помещений в здании проводился ремонт. Рабочий в какой-то момент повредил газовую трубу, что и вызвало взрыв. К счастью, обошлось без пожара и сильных разрушений, однако в соседней квартире выбило окна.



Пострадавшего медики увезли в больницу, на месте работают оперативные службы.

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Фото: МЧС по РБ