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В Башкирии из-за повреждения трубы произошел взрыв газа

В Башкирии из-за повреждения трубы произошел взрыв газа

14:48, 20 июн 2023

Хлопок бытового газа произошел в пятиэтажке в Салавате. Об этом сообщает МЧС Башкирии. Инцидент случился в доме по улице Революционной.

В одном из подсобных помещений в здании проводился ремонт. Рабочий в какой-то момент повредил газовую трубу, что и вызвало взрыв. К счастью, обошлось без пожара и сильных разрушений, однако в соседней квартире выбило окна.

Пострадавшего медики увезли в больницу, на месте работают оперативные службы.
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Автор: proural.info
Фото: МЧС по РБ
Теги: Салават происшествия
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