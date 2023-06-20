В Башкирии 1.5-годовалая девочка получила травмы от упавшего стекла душевой кабины
16:04, 20 июн 2023
В Башкирии вечером в понедельник, 19 июня, в Туймазинском районе республики произошло серьезное происшествие: стеклом, которое упало от душевой кабинки, был травмирован полуторагодовалый ребенок. Об этом информирует агентство "Башинформ", ссылаясь на свой собственный источник.
Девочка получила серьезные травмы спины, головы и руки. Ее незамедлительно доставили в отделение травматологии горбольницы, где был поставлен диагноз черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и несколько открытых ран.
Пресс-служба Минздрава Башкортостана сообщает, что ребенка осмотрели медицинские специалисты. Была сделана предварительная операция, наложены швы. Дальнейшее лечение ребенка будет проводиться на дому.
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Автор: Семен Подгорный
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