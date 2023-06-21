В Башкирии в садовом доме обнаружили тело мужчины

09:21, 21 июн 2023

В среду утром, 21 июня, в садовом некоммерческом товариществе "Солнечный", расположенном в населенном пункте Краса-Увал Краснокамского района Башкирии, случился пожар, о чем информирует республиканское МЧС.



Прибывшие на место происшествия огнеборцы успешно потушили два дачных дома и пристроенные к ним бани. В процессе тушения было обнаружено тело погибшего мужчины. Его личность предстоит выяснить.



В настоящий момент подробности произошедшего уточняются.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Краснокамском районе Башкирии потушили пожар перекинувшийся на 4 разных участках



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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ