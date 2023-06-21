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В Башкирии в садовом доме обнаружили тело мужчины

В Башкирии в садовом доме обнаружили тело мужчины

09:21, 21 июн 2023

В среду утром, 21 июня, в садовом некоммерческом товариществе "Солнечный", расположенном в населенном пункте Краса-Увал Краснокамского района Башкирии, случился пожар, о чем информирует республиканское МЧС.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы успешно потушили два дачных дома и пристроенные к ним бани. В процессе тушения было обнаружено тело погибшего мужчины. Его личность предстоит выяснить.

В настоящий момент подробности произошедшего уточняются.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Краснокамском районе Башкирии потушили пожар перекинувшийся на 4 разных участках 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Краснокамский район происшествия пожар смерть
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