В Башкирии на тропе здоровья насмерть разбился самокатчик

10:56, 21 июн 2023

Ночью во вторник, 20 июня, в Нефтекамске произошла трагическая смерть 33-летнего мужчины, который разбился, двигаясь на самокате. Информацию об этом происшествии, ссылаясь на свой собственный источник, сообщило издание Мэш Батащ.







Предварительно известно, что житель Чишминского района Башкирии, двигался по городской тропе здоровья и потерял управление, в результате чего упал. Самокатчик получил серьезные травмы, и прохожие, которые находились поблизости, немедленно вызвали скорую помощь. К сожалению, медики, прибывшие на вызов, констатировали его смерть.



В данный момент правоохранители проводят расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства этой трагедии.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Мэш Батащ