В Башкирии на трассе М5 "Урал" произошла смертельная авария

11:59, 21 июн 2023

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с погибшим.



Авария произошла сегодня, 21 июня, в десятом часу утра на 1481 км трассы М5 "Урал". По предварительным данным, столкнулись «Skoda Octavia», и встречный «Chevrolet Niva».



В результате ДТП 72-летний водитель «Chevrolet» от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажир и 57-летний водитель «Skoda» с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.



На месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



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Автор: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ