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В Уфе нашли мертвым пропавшего мужчину

В Уфе нашли мертвым пропавшего мужчину

14:29, 21 июн 2023

В Уфе трагедией завершились поиски Руслана Ишмуратова. Родственники пропавшего мужчины сообщили об этом в соцсетях. 

32-летний Руслан утонул вблизи места, где его видели в последний раз. Предполагается, что это произошло 17 июня.

Со слов родственников, Руслан Ишмуратов развлекался с друзьями и близкими на праздновании дня рождения собственной сестры. Отправившись провожать гостей домой, обратно он уже не вернулся.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск смерть
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