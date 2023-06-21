В Уфе нашли мертвым пропавшего мужчину

14:29, 21 июн 2023

В Уфе трагедией завершились поиски Руслана Ишмуратова. Родственники пропавшего мужчины сообщили об этом в соцсетях.



32-летний Руслан утонул вблизи места, где его видели в последний раз. Предполагается, что это произошло 17 июня.



Со слов родственников, Руслан Ишмуратов развлекался с друзьями и близкими на праздновании дня рождения собственной сестры. Отправившись провожать гостей домой, обратно он уже не вернулся.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети