В Уфе нашли мертвым пропавшего мужчину
14:29, 21 июн 2023
В Уфе трагедией завершились поиски Руслана Ишмуратова. Родственники пропавшего мужчины сообщили об этом в соцсетях.
32-летний Руслан утонул вблизи места, где его видели в последний раз. Предполагается, что это произошло 17 июня.
Со слов родственников, Руслан Ишмуратов развлекался с друзьями и близкими на праздновании дня рождения собственной сестры. Отправившись провожать гостей домой, обратно он уже не вернулся.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии нашли мертвым пропавшего уфимца
Происшествия в Башкирии
В Башкирии нашли мертвым пропавшего в прошлом году молодого парня
Происшествия в Башкирии
В Уфе обнаружили тело пропавшего Артема Хлопотова
Происшествия в Башкирии
В Чишминском районе найдено тело пропавшего Азата Раянова