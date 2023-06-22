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В Башкирии водитель Ларгуса сбил девятилетнего велосипедиста

В Башкирии водитель Ларгуса сбил девятилетнего велосипедиста

09:40, 22 июн 2023

Водитель отечественного автомобиля наехал на ребенка. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Салавата Юлаева во внутриквартальном проезде возле дома №24. 29-летний водитель за рулем Lada Largus наехал на девятилетнего велосипедиста. Ребенок получил травму ноги, его госпитализировали в детскую городскую больницу.

По факту аварии было начато разбирательство.

– Передвигаясь по внутриквартальной территории, будьте особенно осторожны и аккуратны! – призывает водителей ГИБДД.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Салават происшествия ДТП
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