В Башкирии водитель Ларгуса сбил девятилетнего велосипедиста

09:40, 22 июн 2023

Водитель отечественного автомобиля наехал на ребенка. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.



Авария случилась на улице Салавата Юлаева во внутриквартальном проезде возле дома №24. 29-летний водитель за рулем Lada Largus наехал на девятилетнего велосипедиста. Ребенок получил травму ноги, его госпитализировали в детскую городскую больницу.



По факту аварии было начато разбирательство.



– Передвигаясь по внутриквартальной территории, будьте особенно осторожны и аккуратны! – призывает водителей ГИБДД.



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Фото: скриншот видео