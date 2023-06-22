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В Башкирии пожарные спасли из огня троих человек

В Башкирии пожарные спасли из огня троих человек

09:51, 22 июн 2023

Утром в четверг, 22 июня, в городе Салават эвакуировали жителей пятиэтажного дома, расположенного на улице Калинина, в связи с возникшим пожаром в одной из квартир. По информации МЧС, пламя охватило 3-комнатную квартиру на 2-ом этаже.

Перед прибытием огнеборцев, в ходе самостоятельной эвакуации травмы получила 37-летняя женщина. Она была госпитализирована.

Трое жильцов, включая ребенка, не смогли самостоятельно покинуть здание. К счастью, спасатели прибыли вовремя и вывели их из опасной зоны.

Пожар успешно потушили. Причины его возникновения предстоит выяснить дознавателю МЧС Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Салават происшествия пожар
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