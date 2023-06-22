В Уфе из-за упавшей ветки дерева госпитализировали пенсионера

15:22, 22 июн 2023

Сегодня днем, 22 июня, в Уфе из-за упавшей ветки дерева пострадал 71-летний мужчина. Об этом рассказала пресс-служба Управления гражданкой защиты столицы Башкирии.



Инцидент произошел на левом берегу реки Уфа. С ближайшей водно-спасательной станции на место ЧП были направлены сотрудники Поисково-спасательного отряда УГЗ, а также бригада скорой помощи.



Спасатели транспортировали пострадавшего на правый берег водоема и передали медикам. С травмами мужчину госпитализировали в больницу.

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Фото: УГЗ