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В Уфе из-за упавшей ветки дерева госпитализировали пенсионера

В Уфе из-за упавшей ветки дерева госпитализировали пенсионера

15:22, 22 июн 2023

Сегодня днем, 22 июня, в Уфе из-за упавшей ветки дерева пострадал 71-летний мужчина. Об этом рассказала пресс-служба Управления гражданкой защиты столицы Башкирии.

Инцидент произошел на левом берегу реки Уфа. С ближайшей водно-спасательной станции на место ЧП были направлены сотрудники Поисково-спасательного отряда УГЗ, а также бригада скорой помощи.

Спасатели транспортировали пострадавшего на правый берег водоема и передали медикам. С травмами мужчину госпитализировали в больницу.
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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: УГЗ
Теги: Уфа происшествия Уфа
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