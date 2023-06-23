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В Башкирии во время пожара погиб 32-летний мужчина

В Башкирии во время пожара погиб 32-летний мужчина

09:41, 23 июн 2023

В Башкирии ночью, 23 июня, в населенном пункте Шаймуратово Кармаскалинского района республики произошел пожар в жилом доме по ул. Степной. Об этом информирует республиканское МЧС.

В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего 32-летнего мужчины.

Причины и обстоятельства возникновения возгорания выясняются сотрудниками МЧС России вместе с следственно-оперативной группой.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия пожар
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