В Башкирии во время пожара погиб 32-летний мужчина

09:41, 23 июн 2023

В Башкирии ночью, 23 июня, в населенном пункте Шаймуратово Кармаскалинского района республики произошел пожар в жилом доме по ул. Степной. Об этом информирует республиканское МЧС.



В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего 32-летнего мужчины.



Причины и обстоятельства возникновения возгорания выясняются сотрудниками МЧС России вместе с следственно-оперативной группой.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ