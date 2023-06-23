В Башкирии нашли повешенным тело коммунальщика

11:16, 23 июн 2023

В Ишимбае нашли труп 50-летнего мужчины.



Жуткая ситуация произошла в Ишимбае 11 июня. Там во время обхода территории городских очистных сооружений обнаружили труп 50-летнего работника организации – он трудился старшим оператором.



По данным Гострудинспекции, тело было найдено повешенным. О случившемся немедленно сообщили в правоохранительные органы. Сейчас стражи порядка и сотрудники Гострудинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Последнее ведомство задействовано в связи с тем, что ЧП произошло на рабочем месте.

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