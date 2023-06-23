Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии нашли повешенным тело коммунальщика

В Башкирии нашли повешенным тело коммунальщика

11:16, 23 июн 2023

В Ишимбае нашли труп 50-летнего мужчины.

Жуткая ситуация произошла в Ишимбае 11 июня. Там во время обхода территории городских очистных сооружений обнаружили труп 50-летнего работника организации – он трудился старшим оператором.

По данным Гострудинспекции, тело было найдено повешенным. О случившемся немедленно сообщили в правоохранительные органы. Сейчас стражи порядка и сотрудники Гострудинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Последнее ведомство задействовано в связи с тем, что ЧП произошло на рабочем месте.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: Ишимбай Ишимбайский район происшествия
Читайте также

В Ишимбае, недалеко от магазина, нашли скелетированный труп мужчины
Происшествия в Башкирии
В Ишимбае, недалеко от магазина, нашли скелетированный труп мужчины
В Уфе в Кузнецовском затоне обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В Уфе в Кузнецовском затоне обнаружили тело мужчины
В Туймазинском районе в съемной квартире обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В Туймазинском районе в съемной квартире обнаружили тело мужчины
В Мелеузе на территории больницы обнаружили изувеченный труп мужчины
Происшествия в Башкирии
В Мелеузе на территории больницы обнаружили изувеченный труп мужчины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: