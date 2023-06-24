В Башкирии ночные заморозки погубили все труды садоводов

08:53, 24 июн 2023

Жители нескольких районов Башкирии сообщают о гибели урожая на огородах. Виной всему ночные заморозки, накрывшие республику в ночь на 22 июня 2023 года.



На сегодняшний день известно о последствиях заморозков как минимум в Стерлибашевском, Мелеузовском, Ишимбайском, Миякинском, Куюргазинском и Шаранском районах Башкирии. Географически это юг республики и, в отличие от жителей башкирского Зауралья и горных районов, местные жители там не привыкли к такому резкому перепаду температур.







Ранее о заморозках на почве и в воздухе предупреждали в МЧС по Башкирии – на 22 июня было объявлено штормовое предупреждение.



В соцсетях жители южных районов Башкирии выкладывают видео со своих огородов. На кадрах видно, как зеленые насаждения покрылись льдом и завяли. А где-то и вовсе прошел настоящий ледяной дождь и уничтожил все растения вне теплиц.





В одном из роликов, размещенных в соцсетях, местная жительница поделилась последствиями этого явления. На кадрах видно, что практически все растения на огороде замерзли и покрылись льдом.



- Все замерзло, покрылось льдом, боже мой, капуста, цветочки. Ой-ой-ой, укроп, посмотрите-посмотрите, они стеклянные, твердые какие, стекло сыпется. Боже мой, какие красивые были, ну почему так, - печально восклицает женщина.



Похожее видео выложил житель деревни Молоканово Куюргазинского района республики.









- Всю картошку морозом побило, - сокрушается мужчина.



А в Стерлибашевском районе Башкирии от заморозков пострадали почти все хозяйства. Жительница деревни Айтуганово сняла видеоролик, где показала последствия заморозков.



- Посмотрите, помидоры как стеклянные. Наверное, уже не оживут. Укроп тоже весь во льду, - говорит хозяйка.



В ближайшие дни, к счастью, по ночам будет теплее. По данным Башгидрометцентра, в ночь на завтра, 24 июня, столбики термометров покажут +4, +9 градусов Цельсия. А в ночь на воскресенье, 25 июня, в температура воздуха поднимется до +7, +12 градусов Цельсия. Теплыми летними ночами это не назовешь, но сильных заморозков и ледяных дождей не ожидается.

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Фото: скриншот видео