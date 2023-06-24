В Уфе 24-летняя девушка попала под колеса иномарки

09:01, 24 июн 2023

В Башкирии в автоаварии пострадала молодая уфимка. Подробности сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.



По данным ведомства, все случилось накануне около 2 часов дня, напротив дома №128/1 по улице Менделеева в Уфе. Водитель мужчина 1981 года рождения за рулем «Hyundai Accent» двигаясь в сторону улицы Обская, допустил наезд на 24-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате аварии девушка получила травму головы и была госпитализирована.



По факту дорожной аварии ведется административное расследование, сообщили в ведомстве.



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Фото: ГИБДД по РБ