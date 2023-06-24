В Уфе 24-летняя девушка попала под колеса иномарки
09:01, 24 июн 2023
В Башкирии в автоаварии пострадала молодая уфимка. Подробности сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.
По данным ведомства, все случилось накануне около 2 часов дня, напротив дома №128/1 по улице Менделеева в Уфе. Водитель мужчина 1981 года рождения за рулем «Hyundai Accent» двигаясь в сторону улицы Обская, допустил наезд на 24-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии девушка получила травму головы и была госпитализирована.
По факту дорожной аварии ведется административное расследование, сообщили в ведомстве.