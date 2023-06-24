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В Уфе скончалась молодая пассажирка автомобиля, врезавшегося в жилой дом

В Уфе скончалась молодая пассажирка автомобиля, врезавшегося в жилой дом

09:09, 24 июн 2023

В Уфе скончалась 19-летняя пассажирка Renault Duster, который днем 5 июня попал в ДТП на улице 8 Марта. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии, также информацию подтвердили в Минздраве республики. Девушки не стало накануне. Напомним, в день аварии автомобиль ехал на высокой скорости, не вписался в поворот и влетел в жилой дом, после чего загорелся.



Как ранее сообщали в ГИБДД, за рулем кроссовера находился 33-летний мужчина, водительских прав он не имел, с ним также ехали три пассажирки 19–24 лет, всех доставили в больницу после ДТП. Известно, что водителя в мае привлекали к ответственности за управление без удостоверения в нетрезвом состоянии.

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Автор: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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