Житель Башкирии нашел на реке тело своего отца

22:24, 24 июн 2023

Согласно данным предоставленным МЧС Башкортостана, в республике в субботу, 24 июня, погиб один из местных жителей. По полученной информации известно, что на реке Белой сын обнаружил тело собственного отца.



Трагическое событие случилось в населенном пункте Березовка Бирского района. Мужчине на момент несчастного случая было 69 лет.



На данный момент проводятся расследование и выяснение причин инцидента. Организуются оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ