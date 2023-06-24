Житель Башкирии нашел на реке тело своего отца
22:24, 24 июн 2023
Согласно данным предоставленным МЧС Башкортостана, в республике в субботу, 24 июня, погиб один из местных жителей. По полученной информации известно, что на реке Белой сын обнаружил тело собственного отца.
Трагическое событие случилось в населенном пункте Березовка Бирского района. Мужчине на момент несчастного случая было 69 лет.
На данный момент проводятся расследование и выяснение причин инцидента. Организуются оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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