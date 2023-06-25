В Башкирии за сутки произошли 3 смертельные аварии

13:59, 25 июн 2023

За последние 24 часа на территории Башкирии случились три аварии со смертельным исходом.







По информации руководителя республиканской ГИБДД Владимира Севастьянова, первая дорожная авария произошла в Иглинском районе Башкортостана. Здесь владелец автомашины Пежо потерял управление и иномарка перевернулась в кювет. В результате происшествия погибла 38-летняя пассажирка.



Еще одно ДТП произошло в Аургазинском районе РБ. 47-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2114 съехал в кювет на третьем километре автодороги Кшанны-Болотино. Водитель скончался на месте трагедии.





Третья авария случилась в Мечетлинском районе на 6-ом километре автотрассы Алегазово-Бургаджино. Водитель 48 лет на внедорожнике Great Wall перевернулся в кювет и погиб.



Причины всех трех автоаварий сейчас выясняются. Владимир Севастьянов особо отметил, что их причинами могла стать высокая скорость на поворотах.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ