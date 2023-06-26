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В Башкирии ночной пожар унес жизнь 63-летнего мужчины

В Башкирии ночной пожар унес жизнь 63-летнего мужчины

09:42, 26 июн 2023

В ночь на понедельник, 26 июня, в населенном пункте Калтаево, который находится в Кушнаренковском районе Башкортостана, случился пожар, приведший к трагическим последствиям. Об этом информирует Министерство по чрезвычайным ситуациям Башкирии. Пламя охватило участок, расположенный на улице Мира.



В результате пожара полностью сгорели жилое строение, веранда, сарай и баня. Кроме того, огонь охватил отечественный автомобиль, который был припаркован на этом участке.

В процессе тушения пожара огнеборцы обнаружили тело мужчины предположительно 63 лет.

Причины инцидента на данный момент выясняются, и оперативные службы работают над этим.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия пожар смерть
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