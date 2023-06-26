Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии женщина зарезала супруга из-за его постоянных попоек

В Башкирии женщина зарезала супруга из-за его постоянных попоек

22:51, 26 июн 2023

Жительница Башкирии зарезала супруга и попыталась выставить произошедшее как сведение счетов с жизнью.

Следком по Башкирии предъявил обвинение 41-летней жительнице Нефтекамска в убийстве супруга. По версии следствия, женщина вечером 19 июня 2023 года в ходе бытовой ссоры ударила ножом своего 36-летнего мужа. После произошедшего мужчина закрылся в ванной, а она легла спать.



Утром женщина вскрыла замок в ванной и обнаружила мертвого мужа. Она сразу же вызвала сотрудников правоохранительных органов, но поначалу сообщила, что супруг свел счеты с жизнью. Следователи назначили несколько экспертиз, в ходе которых выяснилось, что удар ножом был нанесен в спину, что самостоятельно мужчина сделать не мог.


- После предъявления собранных доказательств, женщина созналась в содеянном, - подчеркнули в пресс-службе Следкома по Башкирии.

На данный момент с обвиняемой провели следственные действия, ей предъявили обвинение в убийстве. Причиной такого поступка женщина назвала постоянное злоупотребление мужа спиртным.

Читайте также:

В Башкирии пенсионер убил друга с нетрадиционной сексуальной ориентацией
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: СУ СК по РБ
Теги: Нефтекамск происшествия убийство
Читайте также

В Башкирии женщина ударила ножом в сердце любовницы мужа
Происшествия в Башкирии
В Башкирии женщина ударила ножом в сердце любовницы мужа
В Башкирии молодая женщина убила собственную мать за то, что та мешала ей спать
Происшествия в Башкирии
В Башкирии молодая женщина убила собственную мать за то, что та мешала ей спать
В Чишминском районе Башкирии мать зарезала ножом собственного сына
Происшествия в Башкирии
В Чишминском районе Башкирии мать зарезала ножом собственного сына
В Янауле женщина зарубила топором своего сожителя
Происшествия в Башкирии
В Янауле женщина зарубила топором своего сожителя


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: