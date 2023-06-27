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Под Уфой после аварии с опрокидыванием авто погибли 2 человека

Под Уфой после аварии с опрокидыванием авто погибли 2 человека

21:51, 27 июн 2023

Во вторник, 27 июня, в Благовещенском районе Башкортостана произошло жесткое ДТП, в результате которого погибли 2 человека. Подробности этой трагедии были сообщены пресс-центром республиканской ГИБДД.



Авария произошла на 71-ом километре автодороги, связывающей Уфу и Янаул. По предварительной информации, восемнадцатилетний водитель, находясь за рулем вазовской «шестерки», не предоставил преимущество автомобилю Мазда 6, когда выезжал на главную дорогу, в результате чего произошло столкновение.


В ДТП водитель отечественного автомобиля и пассажирка Mazda получили тяжелые травмы, от которых умерли еще до приезда медиков скорой помощи. 14-летний пассажир ВАЗ и водитель иномарки также получили травмы и были доставлены в больницу.

На месте происшествия сейчас находятся сотрудники Госавтоинспекции, следователи МВД и другие службы экстренного реагирования.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии смерть
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