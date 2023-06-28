В Уфе задержали 18-летнего водителя, который устроил дрифт в центре города

10:52, 28 июн 2023

27 июня главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, рассказал о задержании молодого водителя, который устроил опасный дрифт в самом центре города Уфа. Согласно его информации, за рулем находился парень 18 лет.







Глава ведомства опубликовал пост в социальных сетях, отметив, что о нарушении сообщил горожанин. Тот обратился по телефону горячей линии и оставил жалобу на шум по улице Цюрупы. Когда дорожные инспекторы прибыли на место, нарушителя тишины уже не было.



После изучения записей с камер видеонаблюдения удалось установить, что дрифтер передвигался на автомобиле марки "Mersedes" без регистрационных номеров. Водитель вскоре был задержан. В отношении него были составлены соответствующие административные материалы за совершенные нарушения.





В своем сообщении Севастьянов напомнил, что о любых нарушениях можно сообщить по телефону горячей линии: (347) 279-32-92, а также через мессенджер Telegram, используя адрес @GIBDDRB_02bot.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео