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В Башкирии в больнице скончалась женщина, получившая ожоги в бане

В Башкирии в больнице скончалась женщина, получившая ожоги в бане

11:32, 28 июн 2023

В городе Стерлитамак произошло трагическое происшествие во время растопки бани. Местная жительница получила серьезные ожоги, которые в итоге привели к ее смерти.

По информации представителей Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, несчастный случай произошел 20 июня. 70-летняя женщина решила растопить печь в бане. В итоге получила серьезные ожоги на спине и ногах. Медиками ее состояние было оценено как критическое.

Спасатели на место происшествия не вызывались.

Утром во вторник, 27 июня, пенсионерка скончалась в стерлитамакской горбольнице № 1.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия смерть
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