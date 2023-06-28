В Башкирии в больнице скончалась женщина, получившая ожоги в бане
11:32, 28 июн 2023
В городе Стерлитамак произошло трагическое происшествие во время растопки бани. Местная жительница получила серьезные ожоги, которые в итоге привели к ее смерти.
По информации представителей Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, несчастный случай произошел 20 июня. 70-летняя женщина решила растопить печь в бане. В итоге получила серьезные ожоги на спине и ногах. Медиками ее состояние было оценено как критическое.
Спасатели на место происшествия не вызывались.
Утром во вторник, 27 июня, пенсионерка скончалась в стерлитамакской горбольнице № 1.
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Автор: Семен Подгорный
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