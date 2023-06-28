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В Башкирии в аварии с Шевроле Лачетти и Тойота Королла погибла женщина, четыре человека в больнице

В Башкирии в аварии с Шевроле Лачетти и Тойота Королла погибла женщина, четыре человека в больнице

16:19, 28 июн 2023

В Благовещенском районе Башкирии утром 28 июня произошла смертельная авария с участием автомобилей Chevrolet Lacetti и Toyota Corolla. Об этом сегодня сообщили в ГИБДД по республике. ДТП зарегистрировано около 11:00 на 45 километре трассы Благовещенск — Павловка.

— 64-летняя пассажирка Toyota от полученных травм скончалась на месте происшествия, — сообщили в ГИБДД. — Двое водителей, а также два пассажира со второго автомобиля госпитализированы. Подробности уточняются. На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы.
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Автор: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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