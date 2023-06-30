В Башкирии 4 человека попали в больницу после съезда «Нивы» в кювет

09:32, 30 июн 2023

Вечером в четверг, 29 июня, между населенными пунктами Еникеево и Аслаево в Абзелиловском районе Башкирии произошла авария с пострадавшими. Об этом сообщает Государственный комитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям.



По имеющейся информации, водитель автомобиля "Нива" потерял управление и вылетел в кювет. В происшествии пострадали 4 человека: двое детей и двое взрослых. Их госпитализировали в больницу города Белорецк. Детали уточняются.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ