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В Башкирии у женщины угнали иномарку, пока она была в парикмахерской

В Башкирии у женщины угнали иномарку, пока она была в парикмахерской

09:57, 30 июн 2023

В Абзелиловском районе Башкирии инспекторы ДПС раскрыли происшествие, связанное с угоном легкового автомобиля. Информацию об этом передал главный Госавтоинспектор региона В. Севастьянов.



Приехав к парикмахеру на своем Фольксваген Поло 30-летняя женщина оставила с работающим двигателем автомобиль рядом с домом. В это же самое время неподалеку находился подозреваемый, который вместе с приятелем употреблял спиртное. Выйдя на улицу, он заметил заведенную машину без водителя.

Сев в бесхозное транспортное средство, злоумышленник доехал до другого знакомого. Не обнаружив того дома, угонщик решил не возвращать автомобиль и бросил его на дороге.


Дорожные полицейские обнаружили 52-летнего подозреваемого по его месту жительства и доставили в отдел полиции. Он признался в угоне.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Абзелиловский район происшествия угон
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