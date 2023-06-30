В Башкирии у женщины угнали иномарку, пока она была в парикмахерской

09:57, 30 июн 2023

В Абзелиловском районе Башкирии инспекторы ДПС раскрыли происшествие, связанное с угоном легкового автомобиля. Информацию об этом передал главный Госавтоинспектор региона В. Севастьянов.







Приехав к парикмахеру на своем Фольксваген Поло 30-летняя женщина оставила с работающим двигателем автомобиль рядом с домом. В это же самое время неподалеку находился подозреваемый, который вместе с приятелем употреблял спиртное. Выйдя на улицу, он заметил заведенную машину без водителя.



Сев в бесхозное транспортное средство, злоумышленник доехал до другого знакомого. Не обнаружив того дома, угонщик решил не возвращать автомобиль и бросил его на дороге.





Дорожные полицейские обнаружили 52-летнего подозреваемого по его месту жительства и доставили в отдел полиции. Он признался в угоне.



В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Читайте также: В Башкирии пьяный подросток угнал и разбил автомобиль своего дяди

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный