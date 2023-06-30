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В Башкирии двоим мальчикам в реанимации удалили 465 пчелиных жал

В Башкирии двоим мальчикам в реанимации удалили 465 пчелиных жал

10:32, 30 июн 2023

В Башкортостане два подростка стали жертвами нападения домашней пчел. Инцидент случился на полянке в лесу недалеко от населенного пункта Ахмерово, который находится в Ишимбайском районе республики.



Насекомые атаковали двух братьев, проходивших мимо роя. Младшему из них повезло немного больше – ему удалось убежать и позвать на помощь. Прибежавшие на место происшествия местные жители отогнали пчел и вывели пострадавшего из опасной зоны.


Оба брата были незамедлительно доставлены в деревенский медицинский пункт, а после в карете скорой помощи госпитализированы в стерлитамакскую больницу. Из различных частей тела мальчиков врачами было извлечено свыше 450 пчелиных жал.

Состояние детей в настоящий момент стабильное, их жизни вне опасности - они пошли на поправку.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/dbsterlitamak
Теги: Ишимбайский район происшествия пчелы
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