В Башкирии двоим мальчикам в реанимации удалили 465 пчелиных жал
10:32, 30 июн 2023
В Башкортостане два подростка стали жертвами нападения домашней пчел. Инцидент случился на полянке в лесу недалеко от населенного пункта Ахмерово, который находится в Ишимбайском районе республики.
Насекомые атаковали двух братьев, проходивших мимо роя. Младшему из них повезло немного больше – ему удалось убежать и позвать на помощь. Прибежавшие на место происшествия местные жители отогнали пчел и вывели пострадавшего из опасной зоны.
Оба брата были незамедлительно доставлены в деревенский медицинский пункт, а после в карете скорой помощи госпитализированы в стерлитамакскую больницу. Из различных частей тела мальчиков врачами было извлечено свыше 450 пчелиных жал.
Состояние детей в настоящий момент стабильное, их жизни вне опасности - они пошли на поправку.