В реках Башкирии за сутки в водоемах утонули двое мужчин

10:52, 30 июн 2023

В Башкирии в четверг, 29 июня, произошли два трагических случая с гибелью людей на воде вблизи города Стерлитамак и в Зилаирском районе республики. Эту информацию распространил пресс-центр республиканского МЧС.







Первый несчастный случай произошел в населённом пункте Шахтау. В местной речушке Селеук, на расстоянии полутора метров от берега, обнаружили бездыханное тело 68-летнего мужчины. Из водоема его достали спасатели.



Еще одно ЧП случилось в с. Зилаир на одноимённой реке. Здесь утонул 34-летний мужчина.





По данным инцидентам осуществляются следственные действия.



– При выборе места для купания предпочтение следует отдавать оборудованным участкам, на которых дежурят спасательные службы, где вода чистая и дно безопасное! Не оставляйте детей без присмотра! Если планируете купаться, откажитесь от употребления алкоголя! – призвали в МЧС.

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Автор: Семен Подгорный