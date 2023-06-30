В Башкирии жених в шутку испугал свою невесту и погиб от ножа

11:21, 30 июн 2023

Мэш Батащ сообщил о жутком инциденте, произошедшем под Уфой. Мать семерых детей убила по неосторожности своего любимого мужчину, решившего пошутить и напугать ее.







В то время как женщина занималась приготовлением пищи на кухне, ее возлюбленный ходил вокруг и донимал своими ласками и объятиями. Наконец женщина нашла ему занятие и, передав нож, попросила порезать лук. Жених решил подшутить над невестой и неожиданно схватил ее за плечи. Испугавшись та резко повернулась, в результате чего мужчина получил удар ножом в грудь.



Спасти пострадавшего не удалось, горожанин скончался по дороге в больницу. Суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии.

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Автор: Семен Подгорный