В Башкирии 62-летнего рабочего предприятия придавило станком
11:50, 30 июн 2023
В городе Кумертау произошла трагическое происшествие с механиком: рабочий погиб под весом упавшего станка. Об этом информирует государственная инспекция труда в Башкирии.
Во вторник, 27 июня, в одном из цехов предприятия, в ходе установки гидравлического пресса для сгибания листов, упавший станок придавил 62-летнего рабочего. В результате полученных травм несчастный скончался на месте происшествия.
В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить детали данного инцидента.
Автор: Семен Подгорный
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