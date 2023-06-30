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В Башкирии 62-летнего рабочего предприятия придавило станком

В Башкирии 62-летнего рабочего предприятия придавило станком

11:50, 30 июн 2023

В городе Кумертау произошла трагическое происшествие с механиком: рабочий погиб под весом упавшего станка. Об этом информирует государственная инспекция труда в Башкирии.

Во вторник, 27 июня, в одном из цехов предприятия, в ходе установки гидравлического пресса для сгибания листов, упавший станок придавил 62-летнего рабочего. В результате полученных травм несчастный скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить детали данного инцидента.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Кумертау происшествия несчастный случай
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