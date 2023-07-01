В Уфе спасатели вытащили из воды троих горожан
19:01, 01 июл 2023
В Уфе в пятницу, 30 июня, спасли трех жителей города, заплывших далеко от берега. Согласно данным столичного УГЗ, инциденты произошли на двух пляжах - "Сипайловское сочи" и "Берег солнца". Представители службы спасения рассказали, что из воды были спасены 18-летняя девушка, 34-летний мужчина и 28-летний парень.
На пляже "Сипайловское сочи" молодая девушка и мужчина средних лет решили заплыть на глубину, однако их унесло сильным течением. Девушка запуталась в травяной растительности и стала тонуть. Ее спасли находившиеся неподалеку спасатели.
Еще один мужчина на пляже "Берег солнца" доплыл до середины Уфимки и потерял силы. На берег ему пришлось возвращаться при помощи спасателей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: уфимское УГЗ
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