В Башкирии лжесотрудницы пенсионного фонда обворовали пожилую женщину
19:56, 01 июл 2023
В городе Нефтекамск объявили в розыск двух мошенниц, обманом похитивших порядка ста тысяч рублей у пенсионерки.
По информации, полученной от МВД Башкортостана, молодые женщины представились сотрудницами пенсионного фонда, чтобы втереться в доверие и проникнуть в квартиру пожилой женщины. Лица преступниц запечатлела камера наружного видеонаблюдения.
Полиция обращается ко всем, кто располагает информацией о женщинах на фотографии или заметит их на улицах города, с просьбой связаться с дежурной частью полиции по номерам телефона 102 или 2-29-02.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин с камер видеонаблюдения
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