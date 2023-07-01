Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии лжесотрудницы пенсионного фонда обворовали пожилую женщину

В Башкирии лжесотрудницы пенсионного фонда обворовали пожилую женщину

19:56, 01 июл 2023

В городе Нефтекамск объявили в розыск двух мошенниц, обманом похитивших порядка ста тысяч рублей у пенсионерки.

По информации, полученной от МВД Башкортостана, молодые женщины представились сотрудницами пенсионного фонда, чтобы втереться в доверие и проникнуть в квартиру пожилой женщины. Лица преступниц запечатлела камера наружного видеонаблюдения.

Полиция обращается ко всем, кто располагает информацией о женщинах на фотографии или заметит их на улицах города, с просьбой связаться с дежурной частью полиции по номерам телефона 102 или 2-29-02.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин с камер видеонаблюдения
Теги: Нефтекамск происшествия мошенничество
Читайте также

В Учалах лжегазовики украли у пенсионерки около 120 тысяч рублей
Происшествия в Башкирии
В Учалах лжегазовики украли у пенсионерки около 120 тысяч рублей
В Нефтекамске орудуют мошенницы, которые представляются сотрудницами теплосетей
Происшествия в Башкирии
В Нефтекамске орудуют мошенницы, которые представляются сотрудницами теплосетей
В Башкирии свыше 1600 ветеранов войны получили единовременные выплаты ко Дню Победы
Общество в Башкирии
В Башкирии свыше 1600 ветеранов войны получили единовременные выплаты ко Дню Победы
В Башкирии сократят штат работников Пенсионного фонда
Общество в Башкирии
В Башкирии сократят штат работников Пенсионного фонда


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: