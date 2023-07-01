В Башкирии лжесотрудницы пенсионного фонда обворовали пожилую женщину

19:56, 01 июл 2023

В городе Нефтекамск объявили в розыск двух мошенниц, обманом похитивших порядка ста тысяч рублей у пенсионерки.



По информации, полученной от МВД Башкортостана, молодые женщины представились сотрудницами пенсионного фонда, чтобы втереться в доверие и проникнуть в квартиру пожилой женщины. Лица преступниц запечатлела камера наружного видеонаблюдения.



Полиция обращается ко всем, кто располагает информацией о женщинах на фотографии или заметит их на улицах города, с просьбой связаться с дежурной частью полиции по номерам телефона 102 или 2-29-02.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скрин с камер видеонаблюдения