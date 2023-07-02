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В Башкирии медведи напали на пастуха и грибника

В Башкирии медведи напали на пастуха и грибника

13:59, 02 июл 2023

По информации Министерство экологии Республики Башкортостан в регионе зафиксировали 2 случая нападения медведей на людей.



В одном из случаев, 28 июня днем, в лесу, находящемся в 400 метрах от населенного пункта Торгаска Ишимбайского района, косолапый напал на грибника, в результате чего мужчина получил ранения спины и головы. Несмотря на полученные травмы, мужчина смог самостоятельно добраться до дома и вызвать медиков скорой помощи.

После произошедшего место происшествия было осмотрено сотрудниками полиции ОМВД РФ по Ишимбайскому району, инспектором охотнадзора Минприроды РБ, а также егерями местного охотобщества. Ими была обнаружена корзина и кухонный нож, а также следы борьбы между медведем и человеком. По мнению экспертов, если бы хищник был «инициатором» конфликта, то человек, скорее всего, не смог бы остаться в живых. Скорее всего, грибник и медведь неожиданно и независимо друг от друга оказались рядом. В настоящее время проводится охота для регулирования популяции медведей.


В другом случае, произошедшем в Белорецком районе, медведь напал на пастуха, который находился верхом на лошади и искал потерявшихся лошадей рядом с населенным пунктом Ахмерово. Мужчине удалось увернуться от нападения. Хищника добыли в рамках охоты для регулирования популяции медведей. Оказалось, что это был самец возрастом около 4-5 лет и весом примерно 120 килограммов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: медведь нападение Ишимбайский район Торгаска Белорецкий район Ахмерово
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