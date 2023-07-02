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В Башкирии в массовом ДТП с фурой погиб 64-летний водитель

В Башкирии в массовом ДТП с фурой погиб 64-летний водитель

22:52, 02 июл 2023

В воскресенье, 2 июля, в Иглинском районе Башкортостана произошла массовая авария, в котором погиб мужчина и получил травмы ребенок. Информацию о происшествии распространили в пресс-центре МЧС и ГИБДД РБ.



ДТП произошло на участке трассы М5 «Урал». Грузовик Мерседес столкнулся с тремя легковыми автомобилями: Шкода Октавиа, Киа Соренто и ФАВ X40, в результате чего погиб 64-летний водитель Шкоды. Находившийся в салоне Киа 13-летний подросток получил травмы и был доставлен в детскую клиническую больницу №17 в Уфе.

На место инцидента прибыли спасатели МЧС, дорожная полиция и медики скорой помощи.


- Утечки топлива не произошло. Службы организовали реверсивной движение. Спасатели помогли выбраться пострадавшим из покореженных автомобилей, - сообщили в МЧС.

По предварительным данным, водитель грузовика вовремя не среагировал на замедление движения в полосе и столкнулся с впереди движущимися легковыми автомашинами.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Иглинский район происшествия аварии смерть
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