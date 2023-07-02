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В водоемах Башкирии за сутки утонули двое мужчин

В водоемах Башкирии за сутки утонули двое мужчин

23:12, 02 июл 2023

В воскресенье, 2 июля, в водоемах Республики Башкортостан погибли 2 человека. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МЧС.



Первый случай произошел в Зилаирском районе: в пруду, недалеко от населенного пункта Дмитриевка, утонул мужчина в возрасте 58 лет. Спасатели Госкомитета по ЧС РБ вытащили его тело из пруда. По словам сотрудников ведомства, место для купания не было оборудовано соответствующим образом. Сейчас проводятся следственные действия для выяснения причин инцидента.

Второй случай произошел вблизи населенного пункта Целинное Абзелиловского района Башкирии. Свидетели случившегося извлекли из реки Большой Кизил тело мужчины 69 лет. Специалисты приступили к расследованию происшествия.


"МЧС призывает граждан купаться только на официальных пляжах, где имеются средства спасения, дежурят спасательные службы, дно очищено, а зона купания обозначена буйками. Не оставляйте детей без присмотра! Если вы планируете купаться, откажитесь от употребления алкоголя!" - призывает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Зилаирский район Абзелиловский район происшествия смерть на воде
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