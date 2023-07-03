В Башкирии порывистый ветер сорвал крышу школы

В Дуванском районе Башкирии, в прошедшую субботу, 1 июля, ураганный ветер сорвал кровлю с крыши здания школы. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел в населенном пункте Ариево. Порывы ветра в этот день достигали скорости в 20 м/с. Стихией был нанесен ущерб местной школе: на площади сорок квадратных метров была повреждена металлическая кровля.
К счастью, пострадавших результате ЧП нет, так как в данный момент школа не работает, и дети находятся на каникулах. Восстанавливать крышу планируют на следующей неделе.