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В Башкирии порывистый ветер сорвал крышу школы

В Башкирии порывистый ветер сорвал крышу школы

19:33, 03 июл 2023

В Дуванском районе Башкирии, в прошедшую субботу, 1 июля, ураганный ветер сорвал кровлю с крыши здания школы. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в населенном пункте Ариево. Порывы ветра в этот день достигали скорости в 20 м/с.  Стихией был нанесен ущерб местной школе: на площади сорок квадратных метров была повреждена металлическая кровля.

К счастью, пострадавших результате ЧП нет, так как в данный момент школа не работает, и дети находятся на каникулах. Восстанавливать крышу планируют на следующей неделе.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Дуванский район происшествия ураган
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