Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии тракторист получил термические ожоги

В Башкирии тракторист получил термические ожоги

19:47, 03 июл 2023

Несчастный случай произошел накануне с рабочим одного из крестьянских хозяйств в Гафурийском районе Башкирии. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканской Гострудинспекции.



Происшествие случилось в прошлую пятницу, 30 июня, в поле недалеко от населенного пункта Бурлы во время проведения опрыскивания посевов подсолнечника. Чтобы предотвратить утечку из бочки, механизатор залез внутрь емкости с газовой горелкой. Пары внутри емкости вспыхнули, и мужчина получил термические ожоги по всему телу и был госпитализирован.

По данному инциденту было начато расследование. В ходе него специалисты установят точные обстоятельства и причины произошедшего.

Читайте также:

Житель Башкирии закурил с канистрой бензина в руках и попал в реанимацию с ожогами
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: Гафурийский район происшествия ожоги
Читайте также

В Уфе 6-летний мальчик получил ожоги выплеснув розжиг для мангала в огонь
Происшествия в Башкирии
В Уфе 6-летний мальчик получил ожоги выплеснув розжиг для мангала в огонь
В Уфе работник АЗС получил серьезные ожоги
Происшествия в Башкирии
В Уфе работник АЗС получил серьезные ожоги
В Стерлитамаке рабочий завода получил страшные ожоги
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке рабочий завода получил страшные ожоги
В Башкирии под колесами собственного трактора погиб механизатор
Происшествия в Башкирии
В Башкирии под колесами собственного трактора погиб механизатор


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: