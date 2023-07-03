В Башкирии тракторист получил термические ожоги
19:47, 03 июл 2023
Несчастный случай произошел накануне с рабочим одного из крестьянских хозяйств в Гафурийском районе Башкирии. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканской Гострудинспекции.
Происшествие случилось в прошлую пятницу, 30 июня, в поле недалеко от населенного пункта Бурлы во время проведения опрыскивания посевов подсолнечника. Чтобы предотвратить утечку из бочки, механизатор залез внутрь емкости с газовой горелкой. Пары внутри емкости вспыхнули, и мужчина получил термические ожоги по всему телу и был госпитализирован.
По данному инциденту было начато расследование. В ходе него специалисты установят точные обстоятельства и причины произошедшего.
Автор: Семен Подгорный
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