В Уфе сосед с топором напал на семью в машине
20:00, 03 июл 2023
По информации, размещенной в Telegram-канале "Честно говоря", на прошлой неделе в уфимском микрорайоне Нижегородка семья, вернувшаяся домой на своем автомобиле, столкнулась с соседом, который был вооружен топором. Тот разбил им стекла в автомобиле и избил главу семейства, что привело к травмам и перелому руки.
Местные жители сообщают, что сосед склонен к чрезмерному употреблению алкоголя, после чего его поведение становится неадекватным. В прошлом он уже отбывал наказание по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и был освобожден весной текущего года.
Уточняется, что пострадавшая семья написала на дебошира заявление в полицию.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: "Честно говоря"
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Иглино сотрудник МЧС избил свою соседку
Происшествия в Башкирии
Пьяное застолье в Башкирии закончилось кровавой дракой
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке мужчина до полусмерти избил свою жену
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии с топором напал на умный домофон