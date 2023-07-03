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В Уфе сосед с топором напал на семью в машине

В Уфе сосед с топором напал на семью в машине

20:00, 03 июл 2023

По информации, размещенной в Telegram-канале "Честно говоря", на прошлой неделе в уфимском микрорайоне Нижегородка семья, вернувшаяся домой на своем автомобиле, столкнулась с соседом, который был вооружен топором. Тот разбил им стекла в автомобиле и избил главу семейства, что привело к травмам и перелому руки.

Местные жители сообщают, что сосед склонен к чрезмерному употреблению алкоголя, после чего его поведение становится неадекватным. В прошлом он уже отбывал наказание по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и был освобожден весной текущего года.

Уточняется, что пострадавшая семья написала на дебошира заявление в полицию.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: "Честно говоря"
Теги: Уфа происшествия Уфа нападение
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