В Башкирии на ж/д станции Чуваши загорелся тепловоз
23:43, 03 июл 2023
Вечером в понедельник, 3 июля, в Башкирии на перегоне Тавтиманово-Иглино, возник пожар на тепловозе грузового состава. Об этом сообщили в пресс-центре республиканского МЧС.
На место инцидента прибыли спасатели МЧС, Госкомитета Башкортостана по ЧС и ДПК. В тушении огня приняли участие 12 человек и 4 единицы специальной техники.
Прибыв на место, специалисты обнаружили возгорание в кабине и машинном отделении тепловоза. Пламя удалось локализовать примерно за 30 минут. Погибших и пострадавших в результате произошедшего нет. Причины пожара предстоит выяснить.
Данный инцидент привел к тому, что был задержан пригородный поезд №6420 Уфа - Улу-Теляк.
Читайте также:В Башкирии ночной пожар унес жизнь 63-летнего мужчины
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии загорелся тепловоз с 63 вагонами
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из-за пожара в квартире эвакуировали 13 человек, пострадала женщина
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке из-за пожара в политехническом колледже эвакуировали 5 человек
Происшествия в Башкирии
В городе Октябрьский на заправке произошел пожар