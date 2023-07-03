В Башкирии на ж/д станции Чуваши загорелся тепловоз

23:43, 03 июл 2023

Вечером в понедельник, 3 июля, в Башкирии на перегоне Тавтиманово-Иглино, возник пожар на тепловозе грузового состава. Об этом сообщили в пресс-центре республиканского МЧС.



На место инцидента прибыли спасатели МЧС, Госкомитета Башкортостана по ЧС и ДПК. В тушении огня приняли участие 12 человек и 4 единицы специальной техники.







Прибыв на место, специалисты обнаружили возгорание в кабине и машинном отделении тепловоза. Пламя удалось локализовать примерно за 30 минут. Погибших и пострадавших в результате произошедшего нет. Причины пожара предстоит выяснить.



Данный инцидент привел к тому, что был задержан пригородный поезд №6420 Уфа - Улу-Теляк.

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Автор: Семен Подгорный